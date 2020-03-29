ترامب يتراجع عن فكرة إغلاق نيويورك مع تجاوز وفيات كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إنه سيصدر تحذيرا من السفر في منطقة نيويورك التي تضررت بشدة من انتشار فيروس كورونا وذلك بهدف الحد من التفشي، ليتراجع بذلك عن اقتراح سابق بأنه قد يسعى لإغلاق المنطقة برمتها وفقا لوكالة رويترز.

وقال ترامب على تويتر الحجر الصحي لن يكون ضروريا في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الوفيات في الولايات المتحدة بسبب الفيروس 2100 حالة وهو أكبر من ضعفي العدد قبل يومين.

وسجلت الولايات المتحدة حتى الآن 122 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا وهو أكبر عدد من الإصابات في بلد واحد.

كان ترامب قد قال بعد ظهر السبت إنه قد يحظر السفر من أو إلى نيويورك وأجزاء من نيوجيرزي وكونيتيكت، وهي منظقة تشكل مركز تفشي الفيروس في الولايات المتحدة، بهدف حماية الولايات الأخرى التي لم تتأثر بشدة بالمرض.

Advertisements

وقوبلت الخطة بانتقادات على الفور بوصفها غير

عملية ومن شأنها أن تسبب الفوضى في منطقة تعد المحرك الاقتصادي لشرق الولايات المتحدة وتضم عشرة بالمئة من السكان وتدر 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

لكنه تخلى بعد ساعات عن الفكرة وقال إنه سيطلب بدلا من ذلك من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إصدار تحذير قوي بشأن السفر يقوم على إدارته حكام نيويورك ونيوجيرزي وكونيتيكت.

وحذرت المراكز في وقت لاحق سكان الولايات الثلاث من السفر الداخلي غير الضروري لمدة 14 يوما.

وقالت إن التحذير لا ينطبق على موظفي ”قطاعات البنية التحتية الحساسة“ ومنها الصحة العامة والخدمات المالية.