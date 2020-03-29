ألمانيا تسجل 52547 إصابة بكورونا و389 وفاة

أظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 52547 وأن 389 شخصاً توفوا جراء الإصابة بالمرض.
وأوضحت البيانات، أن حالات الإصابة ارتفعت بواقع 3965 حالة مقارنة باليوم السابق في حين قفز عدد الوفيات بواقع 64 حالة.
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