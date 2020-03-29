أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الأحد، تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " منها 5 حالات مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين و8 مرتبطة بالسفر .. فيما تخضع حالتان للتقصي الوبائي.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن بيان لوزارة الصحة، أن العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة أصبح 167 حالة .. فيما تماثلت 23 حالة للشفاء.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطنة عمان تسجل 15 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.