سلطنة عمان تسجل 15 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الأحد، تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " منها 5 حالات مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين و8 مرتبطة بالسفر .. فيما تخضع حالتان للتقصي الوبائي.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن بيان لوزارة الصحة، أن العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة أصبح 167 حالة .. فيما تماثلت 23 حالة للشفاء.