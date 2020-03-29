قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الأحد إن معدل انتشار فيروس كورونا المستجد في أستراليا انخفض إلى النصف في الأيام الأخيرة وأعلن عن 1.1 مليار دولار أسترالي (680 مليون دولار) إضافية لتوسيع خدمات الرعاية الطبية عبر الهاتف والخدمات الصحية الأخرى.
وقال موريسون إن الزيادة اليومية للحالات في الأيام الأخيرة تراوح بين 13 و15 في المئة، انخفاضا من 25 إلى 30 في المئة قبل أسبوع، مما يظهر أن إجراءات التباعد الاجتماعي ناجعة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء أستراليا: التباعد الاجتماعي يبطئ تفشي كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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