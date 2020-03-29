أعلنت سنغافورة تسجيل ثالث وفاة لديها بفيروس كورونا اليوم الأحد بعد يوم من تخطي عدد حالات الإصابة 800 شخص.
وقالت وزارة الصحة إن سنغافورياً في السبعين من عمره توفي بعد أن قضى 27 يوماً في العناية المركزة وكانت لديه بعض المشكلات الصحية الأخرى.
وسجلت سنغافورة حالتي الوفاة السابقتين قبل ما يزيد قليلا عن أسبوع وكانتا لمسنين أيضاً لديهما مشكلات صحية أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر سنغافورة تعلن وفاة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.