تايلاند تسجل 143 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة

قال المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة الوضع الخاص بفيروس كوفيد-19 في تايلاند، اليوم الأحد، إن البلاد سجلت 143 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 1388.

كما سجلت البلاد حالة وفاة أخرى ليرتفع إجمالي الوفيات إلى سبع حالات.

وقال المتحدث، إن أحدث حالة وفاة هي لمريض يبلغ من العمر 68 عاماً حضر مباراة ملاكمة في بانكوك ارتبطت بسلسلة من الإصابات.

وفرضت السلطات إغلاقاً في أقاليم باتاني ويالا وناراتيوات في الجنوب بينما طلبت السلطات في جزيرة بوكيت السياحية من الناس البقاء في منازلهم من الثامنة مساء حتى الثالثة صباحاً في قيود جديدة على الحركة لكبح انتشار الفيروس.