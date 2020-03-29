الكويت: شفاء 3 حالات جديدة من "كورونا"

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الكويتية،شفاء 3 مصابين بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 67 حالة.
وقال وزير الصحة، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات من الفيروس.
وأشار إلى أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
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