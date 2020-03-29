الأمم المتحدة تقدم ربع مليون قناع واق للقطاع الصحي في نيويورك

أعلنت الأمم المتحدة بالإشتراك مع البعثة الدائمة للولايات المتحدة عن تقديم ربع مليون قناع واقٍ للعاملين في مجال الرعاية الصحية في أنحاء مدينة نيويورك.

وأكد مكتب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في بيان، أن الفرق الطبية تعمل على الاستجابة لتفشي كـوفيد-19 بجسارة وإيثار وبلا كلل في نيويورك لذا أعلنت المنظمة الدولية التبرع بـ 250 ألف قناع واقٍ للوجه وهي مستلزمات موجودة في مخازن الأمم المتحدة وتفيض عن حاجتها.

ولفت البيان، إلى أن الأمم المتحدة وأفراداً من بعثة الولايات المتحدة الدائمة لدى المنظمة، يعملون مع مكتب رئيس بلدية نيويورك لنقل المستلزمات الطبية على وجه السرعة إلى المرافق الطبية في أرجاء المدينة.

يذكر ان عدد الوفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد إرتفع أمس في نيويورك إلى أكثر من 720 حالة، وقد أعلن آندرو كومو حاكم نيويورك في مؤتمر صحفي إنه تم توثيق أكثر من 52 ألف حالة إصابة بالفيروس في الولاية، مشيراً إلى أن العاملين الصحيين يتوقعون أن ترتفع هذه الأعداد في غضون 14 إلى 21 يوماً لتصل إلى الذروة قبل أن ينخفض المنحى وتتراجع الأعداد.