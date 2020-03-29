ممنوع الخروج 14 يوما.. تحذير أميركي لسكان 3 ولايات

حذر المركز الوطني الأميركي لمكافحة الأوبئة، مساء السبت، قاطني ولايات نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكيت من السفر غير الضروري خارج ولاياتهم لمدة 14 يوما.

ويأتي ذلك بعد أن قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه سيصدر تحذيرا من السفر في منطقة نيويورك التي تضررت بشدة من انتشار فيروس كورونا وذلك بهدف الحد من التفشي، ليتراجع بذلك عن اقتراح سابق بأنه قد يسعى لإغلاق المنطقة برمتها.

وقال ترامب على تويتر “الحجر الصحي لن يكون ضروريا”.

جاء إعلان الرئيس في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الوفيات في الولايات المتحدة بسبب الفيروس 2100 حالة وهو أكبر من ضعفي العدد قبل يومين.

وسجلت الولايات المتحدة حتى الآن 122 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا وهو أكبر عدد من الإصابات في بلد واحد.

وقال ترامب على تويتر إنه طلب من المسؤولين الصحيين الاتحاديين إصدار “تحذير قوي بشأن السفر” في نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت.