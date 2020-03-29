عاجل.. وفاة جديدة وتسجيل 35 إصابة جديدة بكورونا بالمغرب.. الحصيلة: 437 حالة

أعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 437 حالة، حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد، بعد تسجيل 35 حالة جديدة، وذلك على مدار الـ24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة الوفيات أيضا، لتصل إلى 26 بعد تسجيل وفاة جدية

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.