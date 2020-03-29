شكرا لقرائتكم خبر عن أسر قيادي ميداني حوثي في جبهة صرواح غربي مأرب والان مع التفاصيل

الأحد 29 مارس 2020 تمكنت القوات الحكومية اليمنية من أسر قيادي ميداني حوثي، في جبهة صرواح، بمحافظة مأرب، شرقي اليمن.

وذكر مصدر عسكري ميداني، أن القوات الحكومية تمكنت من أسر القيادي الميداني التابع لمليشيا الحوثي المدعو "حميد علي حميد"، في جبهة صرواح، وقامت بنقله إلى مكان آمن بمحافظة مارب. Advertisements وبحسب المصدر فإن حميد يعج من القيادات الميدانية الخطرة في صفوف المليشيا. وتكبدت المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في معظم الجبهات

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