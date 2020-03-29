إيران تعترف بنشوب اضطرابات في سجن همدان المركزي

الأحد 29 مارس 2020

أكد المدعي العام لمحافظة همدان غرب إيران، حسن خانجاني، يوم الأحد، وقوع ما وصفها بـ ”عمليات شغب واضطرابات وإحراق“ في سجن ”الوند“ المركزي بالمحافظة، نافياً في الوقت ذاته هروب عدد من السجناء.



وقال خانجاني لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“:“وقع في وقت متأخر من الليلة الماضية عمليات شغب واضطرابات وإحراق في سجن مدينة الوند بمحافظة همدان“، مضيفاً إن ”السجناء أحرقوا عدة بطانيات بحجة انتشار فيروس كورونا المستجد“.

واعتبر المسؤول الإيراني المعلومات التي تحدثت عن هروب عدد من السجناء بأنها ”شائعات“، لافتاً إلى أن ”سجن محافظة همدان هو أحد أفضل السجون في البلاد من حيث القضايا الصحية والأمنية .. وفق “إرم نيوز“.

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وفي الليلة الماضية، تحدثت تقارير صحفية عن وقوع عمليات شغب واضطرابات تخللها عمليات إطلاق نار ضد السجناء بعدما تمكن عدد منهم من الهروب من معتقل ”الوند“ بمحافظة همدان.

كما ذكرت قناة ”در تي في“، اليوم الأحد، أن عدداً من سجناء مدينة ”مهاباد“ الكردية الواقعة شمال غرب إيران، تمكنوا من الهروب من الداخل خشية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت منظمة ”هرانا“ الحقوقية الإيرانية قد قالت، يوم الجمعة الماضي، إن اثنين من المعتقلين في طهران توفيا جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.