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رعب كورونا يجبر تركيا على وقف جميع رحلاتها الجوية

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 29 مارس 2020

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، في وقت متأخر من مساء السبت، وقف جميع رحلاتها الدولية وقيدت الرحلات الداخلية بعدد محدود بين العاصمة أنقرة وعدة مدن أخرى.

 

جاء ذلك في بيان نشرته الشركة على موقعها الإلكتروني، كشفت فيه عن إجراءاتها الجديدة بخصوص التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) والحيلولة دون انتشاره.

 

وأشارت الشركة التركية، في بيانها، إلى اقتصار الرحلات الجوية على التنقلات بين 14 مدينة تركية فقط، مع وقف الرحلات الدولية اعتباراً من منتصف ليل السبت/الأحد.

 

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يأتي ذلك غداة إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان إلغاء رحلات الطيران الخارجية بشكل كامل وتقليص عدد العاملين في القطاع الخاص إلى الحد الأدنى.

 

من جانبها أعلنت إدارة مطار "صبيحة غوكتشن" بمدينة إسطنبول، إيقاف الرحلات الجوية بشكل مؤقت اعتباراً من الثامنة مساء اليوم بالتوقيت المحلي، في إطار التدابير والإجراءات ذاتها.

 

في سياق متصل، أعلن حاكم ولاية إسطنبول علي يرلي قايا، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر،  إغلاق مخارج المدينة أمام حافلات السفر اعتباراً من مساء السبت.

 

وبين يرلي قايا أن ذلك يأتي تنفيذاً للقرارات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الداخلية التركية، الجمعة، والمتعلقة بتقييد حركة الحافلات بين المدن والولايات.

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