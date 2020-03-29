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شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعلن تخليه عن فكرة عزل هذه الولايات الأمريكية والان مع التفاصيل
الأحد 29 مارس 2020
يخلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت عن فكرة فرض حجر صحي على ولايات نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت، بعدما كان تطرق في وقت سابق إلى هذه الفرضية في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وقال ترامب إنّه طلب من مراكز مكافحة الأمراض، وهي الهيئة الصحّية الوطنيّة، إصدار بيان ”حازم“ يمنع حركة الدخول إلى هذه الولايات أو الخروج منها، دون أن يعني ذلك إغلاقا لحدودها.
جاء إعلان الرئيس في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الوفيات في الولايات المتحدة بسبب الفيروس 2100 حالة وهو أكبر من ضعفي العدد قبل يومين.
وسجلت الولايات المتحدة حتى الآن 122 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا وهو أكبر عدد من الإصابات في بلد واحد.
وقال ترامب على تويتر إنه طلب من المسؤولين الصحيين الاتحاديين إصدار ”تحذير قوي بشأن السفر“ في نيويورك ونيوجيرزي وكونيتيكت.
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