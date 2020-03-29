صحيفة: الحس العالي للمجتمع الإماراتي وراء التجاوب التام مع إجراءات كورونا

الأحد 29 مارس 2020

قالت صحيفة الوطن إنه في الأوقات الصعبة والدقيقة من مسيرة البشرية تأتي المواقف التي تجسد القوة والإنسانية والحرص على المصير المشترك لشعوب العالم، ودولة الإمارات منذ تأسسيها كانت تشع أملاً وتقدم كل ريادة وتفرد أياً كانت الظروف، واليوم في ظل الأوقات الصعبة التي يعيشها العالم أجمع وتعاني فيها مختلف الدول جراء تفشي فيروس "كورونا المستجد"، قدمت الدولة النموذج المشرف عالمياً على الصعد كافة، فعكست أصالة العروبة وشيم الشعور بالآخر وعبرت عن مكانتها كدولة تجيد التعامل مع مختلف التحديات.



و وتابعت من هنا توالت المواقف العالمية المثمنة لأهمية مواقفها الداعمة وجهود الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، في دعم الجهود الهادفة لمنع تفشي الوباء والحد من تداعياته، ولاشك أن موقف سموه خلال قمة مجموعة الـ20 الافتراضية" قد أكد للعالم أن الإنسان وحفظ كرامته فوق كل اعتبار.

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ولفتت إلى أن رؤساء دول كثيرة ثمنوا عالياً مواقف الإمارات، واتصالات لا تتوقف بين زعمائها وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بينت ضرورة التنسيق والتعاون الذي تدعو له دائماً أبوظبي في مواجهة جميع التحديات، وعبرت عن أهمية الجهود المباركة التي يحرص عليها سموه كرمز عظيم للإنسانية وقيمها وما تتطلبه من مواقف داعمة.

وتابعت كذلك بيّن المجتمع الإماراتي الحس العالي في جميع المحطات الهامة وعبر تاريخه، وهو بذلك يجسد الإدراك العميق للمسؤولية المنوطة به، وخير دليل على ذلك مدى التجاوب التام مع الدعوة للبقاء في المنازل سواء بشكل عام في الفترة الأخيرة أو خاصة خلال عملية التعقيم الوطني التي بدأت مساء الخميس، وكان لافتاً فيها أن المجتمع يعبر عن الالتزام التام والقناعة بأهمية التوجيهات الرسمية والصادرة عن الجهات المختصة ضمن الجهود والإجراءات الاحترازية لتطويق فيروس "كورونا المستجد".

وقالت الصحيفة في الختام ..مناظر ستعمر طويلاً في القلوب والعقول تلك التي تناقلتها وسائل الإعلام حول العالم لمدن الوطن وكيف يعبر الجميع خلال البقاء في المنازل عن تفاعلهم التام مع الفرق الطبية المختصة المرابطة على الصفوف الأولى في مواجهة الفيروس، سواء بالتصفيق أو توجيه التحية والشكر لهم، كذلك ترديد النشيد الوطني الإماراتي من شرفات المنازل في تجسيد عميق الدلالة من قبل كل من يقيم على أرض الدولة المباركة تعبيراً عن الوفاء والمحبة والاعتزاز بشرف العيش والعمل على أرض دولة الإمارات