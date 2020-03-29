شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تطالب بوقف التدخل القطري في ترتيبات إجلاء مواطنيها والان نبدء بالتفاصيل

طالبت البحرين السلطات القطرية بوقف التدخل في ترتيبات إجلاء مواطنيها الراغبين بالعودة إلى البحرين عبر رحلات جوية مباشرة تتوافق مع الإجراءات الاحترازية الطبية.

وأكد مركز الاتصال الوطني البحريني في بيان له اليوم أن البحرين ومنذ انتشار فيروس كورونا بمختلف دول العالم بدأت بإجلاء مواطنيها الراغبين بالعودة إليها، خاصة الموجودين في إيران، وذلك من خلال رحلات جوية مباشرة إلى البحرين تتوافق مع الإجراءات الاحترازية الطبية، مطالبًا السلطات القطرية بالتوقف عن التدخل بما يؤثر على هذه الترتيبات من خلال رحلات جوية تجارية تعرض كافة المسافرين على تلك الرحلات لكل المخاطر الصحية الماثلة بسبب تفشي فيروس كورونا، وكذلك طواقم تلك الطائرات والمسافرين وموظفي المطارات التي تعبر من خلالها تلك الرحلات التي تفتقر للقواعد الصحية اللازمة كما توصي بها منظمة الصحة العالمية.

وشدد مركز الاتصال الوطني على ضرورة اتباع السلطات القطرية القواعد والإجراءات الاحترازية اللازمة لحفظ صحة وسلامة المسافرين وطواقم الطائرات وموظفي مختلف المطارات، بما يتوافق مع أنظمة اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، مضيفًا أنه جرى ترتيب رحلة طيران غدًا تتوافق مع الاجراءات الاحترازية الطبية اللازمة لإجلاء البحرينيين العالقين الآن في الدوحة.