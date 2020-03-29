شكرا لقرائتكم خبر عن 105 حالات إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم إن كوريا الجنوبية سجلت 105 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى منتصف ليل السبت ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 9583 شخصا.

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