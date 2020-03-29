المركزي المصري يقرر وضع حد يومي 'مؤقت' لعمليات السحب والإيداع النقدي

قرر البنك المركزي المصري، اليوم الاحد، وضع حد يومي "مؤقت" لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك للحد من مخاطر كورونا ، على أن يصبح 10 آلاف جنيه للأفراد و50 ألف جنيه للشركات.

وأضاف البنك أن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي يصبح 5 آلاف جنيه.



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