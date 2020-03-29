أعلنت أمانة بغداد، الاحد، عن استمرار ملاكاتها العاملة في مشاريع وخزانات الماء بالعمل وضخ الماء الصافي الى كافة مناطق بغداد وبشكل طبيعي رغم استمرار حظر التجوال.
وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "دائرة ماء بغداد احدى ملاكات أمانة بغداد أكدت استمرار عملية تجهيز وضخ الماء الصافي لعموم مدينة بغداد وعدم تأثرها بحظر التجوال المفروض".
واضافت ان "موظفي الدائرة وعمالها لا سيما العاملين في الخزانات والمشاريع متواصلين بتأدية أعمالهم وعلى مدار الساعة بالإضافة الى الفحص المستمر للماء عبر مختبرات الدائرة المذكورة وبشكل مستمر لضمان وصول الماء الى جميع للمناطق السكنية رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها بلدنا العزيز".
كانت هذه تفاصيل خبر امانة بغداد: مشاريع الماء تعمل على مدار الساعة رغم الظروف الاستثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.