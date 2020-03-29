امانة بغداد: مشاريع الماء تعمل على مدار الساعة رغم الظروف الاستثنائية

أعلنت أمانة بغداد، الاحد، عن استمرار ملاكاتها العاملة في مشاريع وخزانات الماء بالعمل وضخ الماء الصافي الى كافة مناطق بغداد وبشكل طبيعي رغم استمرار حظر التجوال.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "دائرة ماء بغداد احدى ملاكات أمانة بغداد أكدت استمرار عملية تجهيز وضخ الماء الصافي لعموم مدينة بغداد وعدم تأثرها بحظر التجوال المفروض".

واضافت ان "موظفي الدائرة وعمالها لا سيما العاملين في الخزانات والمشاريع متواصلين بتأدية أعمالهم وعلى مدار الساعة بالإضافة الى الفحص المستمر للماء عبر مختبرات الدائرة المذكورة وبشكل مستمر لضمان وصول الماء الى جميع للمناطق السكنية رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها بلدنا العزيز".