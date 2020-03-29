وزير الداخلية يوجه عدد من الاجراءات الخاصة بالحظر ومتابعة أسعار المواد الغذائية

وجه وزير الداخلية ياسين الياسري، الاحد، بعدد من الاجراءات الخاصة بحظر التجوال، فيما شدد على ضرورة متابعة اسعار المواد الغذائية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري ترأس الاجتماع الدوري لخلية الأزمة المشكلة في الوزارة لمواجهة فيروس كورونا بحضور قادة الوزارة ومدراء التشكيلات"، مبينا انه "اطلع على التدابير التي اتخذتها خلية الازمة المشكلة في وزارة الداخلية في الحد من خطر تفشي فيروس كورونا، واستمع إلى شرح مفصل حول تنفيذ التوجيهات التي كان قد أصدرها في الاجتماع السابق".

وامر الياسري "بتعزيز قدرات مديرية شرطة النجدة والمرور لتطبيق حظر التجوال بشكل صارم"، موجهاً بالوقت ذاته "بضرورة تسهيل اجراءات دخول البضائع الرئيسية والمواد الغذائية عبر السيطرات ونقاط التفتيش بالتنسيق مع قيادة العمليات".

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وأوعز "بزيادة اللجان التفتيشية لمتابعة أسعار المواد الغذائية وتقديم تقرير يومي بخصوص المتلاعبين بالاسعار"، مشدداً "على أهمية عدم التهاون مع كل من يحاول استغلال ظروف حظر التجوال لتضييق الخناق على المواطنين".

واكد على "منع كل أشكال التجمعات في مناطق البلاد كافة بالتنسيق المشترك مع قيادات العمليات"، مشددا "على تقوية تدابير حظر التجوال وتعزيز الانتشار الأمني وعدم التهاون مع المتعمدين على كسر حظر التجوال".