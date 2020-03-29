تتقاذفهم المطارات منذ شهر.. قطر تستضيف بحرينيين رفضت بلادهم استقبالهم

وأكد مكتب الاتصال الحكومي، بحسب موقع الجزيرة، أن الاقتراح سبقه تواصل مسؤولين قطريين مع نظرائهم البحرينيين للاستفسار عن الطريقة المثلى لعودة المواطنين البحرينيين إلى بلادهم، في ظل عدم سماح البحرين بعبور الطائرات التجارية القطرية.وقررت وزارة الصحة القطرية وضع المواطنين البحرينيين العالقين في الحجر الصحي لمدة 14 يوما عقب إخضاعهم لفحص كورونا

وتقول قناة الجزيرة، إن سلطات الدوحة اعربت عن أملها في أن تسهل سلطات المنامة بنهاية الأسبوع إجراءات عودة مواطنيها، مبدية استعدادها لاستضافتهم مدة أطول وتوفير العناية اللازمة لهم.

من جانبه، قال مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية أحمد بن سعيد الرميحي في تغريدة على تويتر، إن المواطنين البحرينيين تتقاذفهم المطارات منذ شهر، والآن فقط تسأل السلطات البحرينية عن سلامتهم.



وقال مركز الاتصال الوطني في البحرين إن مملكة البحرين، منذ انتشار فيروس كورونا، بدأت في إجلاء مواطنيها الراغبين بالعودة إلى مملكة البحرين، وخاصة المواطنين البحرينيين الموجودين في إيران، من خلال رحلات جوية مباشرة تتوافق مع الإجراءات الاحترازية.

وأضاف مركز الاتصال الوطني أن على السلطات القطرية التوقف عن " التدخل " بما يؤثر على هذه الترتيبات من خلال رحلات جوية تجارية تعرّض كافة المسافرين على تلك الرحلات لكل المخاطر الصحية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأكد مركز الاتصال الوطني أنه قد تم ترتيب رحلة طيران اليوم الأحد تتوافق مع الإجراءات الاحترازية الطبية اللازمة لإجلاء المواطنين العالقين الآن في الدوحة.