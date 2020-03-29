الفاتيكان يكشف الوضع الصحي للبابا فرنسيس ومساعدوه

كشف الفاتيكان، أمس السبت، عن وضع البابا فرنسيس ومساعديه بعد أنباء عن عزلهم بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
وأصدر الفاتيكان بيانا أعلنه المتحدث الرسمي، ماتيو بروني، قال خلاله أن "الفحوص التي أجريت للبابا فرنسيس ومساعديه أكدت أنهم ليسوا مصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وذلك بعد ثبوت إصابة أحد سكان المبنى المجاور لمبنى البابا الفرنسيس بفيروس كورونا المستجد".
وأوضح بروني ان "الفحوص أجريت على 170 شخصا في الفاتيكان، وأكدت إصابة 6 منهم بالمرض أحدهم من عشرات السكان الدائمين في دار الضيافة سانتا ماريا في الفاتيكان".
وهذا هو أول إعلان عن وضع البابا بالنسبة لفيروس كورونا منذ بدء الأزمة الحالية في إيطاليا التي توفي فيها أكثر من 10 آلاف شخص بالمرض.
وسجلت الكاميرات مشهدا غير مألوف لساحة الفاتيكان الشهيرة فارغة تماما بعد تنفيذ إجراءات الحجر الصحي لمنع انتشار وباء كورونا.
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