المغرب يسجل 12 إصابة جديدة بكورونا والمجموع يتجاوز 400 حالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء السبت، تسجيل 12 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 402 حالة.



وأفادت الوزارة بأن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 1574 حالة.

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وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن 12 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 25 .. وفق “إرم نيوز“.

وأهابت وزارة الصحة بالمواطنين ”الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية“.

ويفرض المغرب حالة الطوارئ منذ الـ20 من مارس/ آذار الحالي في إطار جهود احتواء المرض الذي صنفته منظمة الصحة العالمية وباء عالميا. وتمتد حالة الطوارئ حتى الـ20 من أبريل/ نيسان المقب