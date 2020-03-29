ترامب يعلن تخليه عن فكرة عزل هذه الولايات الأمريكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

يخلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت عن فكرة فرض حجر صحي على ولايات نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت، بعدما كان تطرق في وقت سابق إلى هذه الفرضية في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد.



وقال ترامب إنّه طلب من مراكز مكافحة الأمراض، وهي الهيئة الصحّية الوطنيّة، إصدار بيان ”حازم“ يمنع حركة الدخول إلى هذه الولايات أو الخروج منها، دون أن يعني ذلك إغلاقا لحدودها.

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جاء إعلان الرئيس في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الوفيات في الولايات المتحدة بسبب الفيروس 2100 حالة وهو أكبر من ضعفي العدد قبل يومين.

وسجلت الولايات المتحدة حتى الآن 122 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا وهو أكبر عدد من الإصابات في بلد واحد.

وقال ترامب على تويتر إنه طلب من المسؤولين الصحيين الاتحاديين إصدار ”تحذير قوي بشأن السفر“ في نيويورك ونيوجيرزي وكونيتيكت.