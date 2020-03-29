الجيش الليبي يسقط ثالث "مُسيَّرة" تركية في محيط طرابلس ومصراتة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 أسقطت دفاعات الجيش الليبي من إسقاط ثالث طائرة تركية مسيرة خلال أقل من 24 ساعة لمناطق العمليات بمحيط طرابلس ومصراتة.

وأكدت غرفة عمليات قوات إجدابيا التابعة للجيش الليبي، إسقاط طائرة مسيرة تركية في سماء منطقة الوشكة، شرقي مصراتة. وأسقطت قوات الجيش الليبي طائرتين مسيرتين تركيتين بمحيط مصراتة والعاصمة طرابلس بمحور الرملة وبالنطاق الجوي لقاعدة الجفرة فجر السبت عقب استهداف فاشل لتمركزات الجيش الوطني الليبي. Advertisements وفي محور سيمافرو الرملة تمكنت من استهداف مدرعة تركية وآليتين للمليشيات من قبل سرية الكورنيت، بحسب بيان الغرفة. الجيش الليبي يسقط طائرتين تركيتين بمحيط مصراتة وطرابلس وتقول الكتيبة 134 المكلفة بحماية قاعدة الوطية الجوية إن مقاتلات سلاح الجو الليبي شنت غارات جوية على تمركز الحشد المليشياوي بمحيط طرابلس ومصراتة. وبينت في إفادات أن الضربات شملت تمركزات المليشيات في بوقرين شرقي مصراتة، وعدة محاور بالعاصمة طرابلس. وتابعت أن الضربات طالت معسكر ماجر بمدينة زليتن بإصابة دقيقة في تجمع للمرتزقة السوريين والأتراك كانت تستعد للهجوم على القوات المسلحة المتمركزة في المنطقة

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