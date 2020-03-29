شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عمان تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة العمانيةفي بيان اليوم عن تسجيل (15) حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩) لمواطنين ، (5) حالات منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، وثمان (8) مرتبطة بالسفر وتخضع حالتان للتقصي الوبائي.

وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 167 . Advertisements وأكدت الوزارة على أن 23 حالة تماثلت للشفاء. وأهابت الوزارة بالجميع التقيد بإجراءات الحجر الصحي حسب الإرشادات وعدم ارتياد الأماكن العامة. كما أهابت بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، وتجنب ارتياد دور السينما، وتجنب السفر إلا للضرورة القصوى، واتباع إجراءات الوقاية أثناء الشعائر الدينية والتجمعات الأسرية والاجتماعية.

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