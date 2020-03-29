شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات.. إغلاق منشأة رفعت أسعار الكمامات في الفجيرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أغلقت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع بلدية الفجيرة منشأة مخالفة بسبب رفع أسعار الكمامات مؤكدة أن أي زيادات غير طبيعية في الأسعار سيُتخذ ضدها إجراءات فورية.



وبحسب وكالة "وام" دعت الوزارة الجمهور للتواصل مع القنوات المخصصة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية للاستفسار أو تقديم الشكاوى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات.. إغلاق منشأة رفعت أسعار الكمامات في الفجيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.