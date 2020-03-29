ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 3865 وإجمالي الوفيات 12

أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي عن إرتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى 3865، من بينهم 66 في حالة خطير، مشيرا الى أن هذا الارتفاع في أعداد المصابين، يأتي وسط استعدادات لإغلاق كامل لمدة ثلاثة أسابيع ابتداءً من يوم غد الاثنين، فيما من المتوقع أن تصادق الحكومة الإسرائيلية على خطة لدعم الاقتصاد بـ 80 مليار شيكل.
وبلغ عدد المصابين بالفيروس في صفوف الجيش الإسرائيلي 58 جنديًا، فيما يخضع 3697 جنديًا للعزل الصحي.
ووفقًا لوسائل إعلام عبرية فإن إسرائيل تعاني شحًا في توفر أجهزة التنفس.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، رفضت طلبًا لبنيامين نتانياهو، لتزويد إسرائيل بأجهزة تنفس صناعي لمواجهة الفيروس.
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