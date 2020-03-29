القوات السودانية: إسقاط طائرة مسيرة حلقت فوق منزل البرهان

أعلنت قوات حرس رئيس مجلس السيادة الانتقالي ​السودان​ي، ​عبد الفتاح البرهان​، إسقاط ​طائرة​ مسيرة كانت تحلق فوق منزله بمقر ​القيادة​ العامة للجيش في العاصمة ​الخرطوم​.

واشارت وسائل إعلام سودانية، الى إن "الطائرة المسيرة تابعة لجهاز الشرطة، وكانت في مهمة مراقبة فرض حظر التجوال في البلاد".

وأوضحت مصادر أمنية سودانية، أن "الوحدات المكلفة بحراسة وحماية منزل رئيس مجلس السيادة لم تكن على علم بمهمة الطائرة"، لافتة الى أن "السلطات السودانية تفرض حظر التجوال في جميع مدن البلاد، في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي ​فيروس كورونا​".

تجدر الإشارة إلى أن رئيس وزراء السودان، ​عبد الله حمدوك​، نجا من محاولة اغتيال ب​سيارة مفخخة​ في العاصمة الخرطوم، بداية الشهر الجاري.