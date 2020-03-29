روحاني: بلغنا ذروة تفشي كورونا في بعض المحافظات

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني "أننا بلغنا ذروة تفشي فيروس كورونا في بعض المحافظات"، مشيرا الى أن "الفيروس دخل إلى المجتمع وربما يستمر وجوده لعام أو عامين".
وكان روحاني أعلن يوم أمس تخصيص 20 في المئة من الميزانية لمكافحة كورونا، مشيرا إلى أن الحكومة والضمان الصحي سيدفعان 90 بالمئة من تكاليف العلاج لمرضى كورونا.
وسجلت إيران أمس 139 وفاة جديدة بسبب كورونا، مما يرفع الحصيلة الرسمية الإجمالية للوفيات إلى 2517، فيما تم تسجيل 3076 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة وبالتالي باتت الحصيلة الرسمية الإجمالية 35408 إصابة.
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