ستريتس تايمز: سنغافورة الغت جواز سفر أحد السكان الذي انتهك الحجر الصحي

اشارت صحيفة "ستريتس ​تايمز​" الى أن سلطات ​سنغافورة​ الغت ​جواز سفر​ أحد السكان المحليين الذي انتهك الحجر الصحي.

ولفتت الى أن الجاني إيليا فيكتور، البالغ من العمر 53 عامًا عاد إلى سنغافورة من ​إندونيسيا​ في 19 آذار"، مشيرة الى أنه "تلقى إشعارًا إجباريًا بالعزل المنزلي لمدة أسبوعين كجزء من الجهود لمكافحة ​فيروس كورونا​"، مضيفة: "مع ذلك، وفي نفس اليوم، سافر فيكتور مرة أخرى إلى إندونيسيا، على الرغم من أنه يمكن تغريمه عشرة آلاف ​دولار​ أو احتجازه لمدة تصل إلى ستة أشهر. ثم عاد الرجل إلى سنغافورة في 24 آذار وحصل على تنبيه من خدمة ​الهجرة​، التي وأشارت أن فيكتور أبدى "سلوكًا غير مسؤول" لتجاهل الحجر الصحي".

وشددت الصحيفة على انه "نتيجة لذلك، ألغت دائرة الهجرة السنغافورية جواز سفر المخالف وأحالت قضيته إلى ​وزارة الصحة​. وهكذا لن يتمكن فيكتور عبور حدود ​الدولة​، لكنه سيبقى مواطنا"، مشيرة الى أنه "أصبح أول مواطن في سنغافورة تم تطبيق هذه الإجراءات عليه في وقت سابق، ألغت سلطات الدولة جواز إقامة لرجل يبلغ من العمر 45 عامًا انتهك الحجر الصحي أيضا"، مشددة على أنه "ووفقًا لأحدث البيانات سجلت سنغافورة 802 حالة إصابة بفيروس كورونا، كما تعافى 198 شخصا من المرض، وتوفي اثنان آخران".