وفاة أول سجين بفيروس كورونا في ولاية لويزيانا الأميركية

سجلت مكتب السجون الفيدرالية الأميركية، أول حالة وفاة ب​فيروس كورونا​ بولاية ​لويزيانا​، مبينا أن "هناك 5 إصابات بالفيروس في نفس المجمع الذي سُجلت فيه أول حالة وفاة بالوباء".

وأوضح مكتب السجون أن "السجين يدعى باتريك جونز، 49 سنة، وكان يعاني من أمراض مزمنة وموجودة من قبل"، مشيرا الى أن "جونز اشتكى من سعال مستمر، ونقل إلى المستشفى يوم الخميس الماضي، ولم يستجب للعلاج، فتم وضعه في اليوم التالي على جهاز ​التنفس​ الصناعي إلا انه توفي"، مشيرا الى أن "جونز كان يقضي عقوبة ب​السجن​ لمدة 27 عاما لحيازته ​الكوكايين​ بقصد التوزيع بالقرب من إحدى الكليات".