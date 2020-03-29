وزير الصحة الكويتي: تعافي 3 حالات مصابة بفيروس كورونا

أعلن ​وزير الصحة​ ​الكويت​ي باسل الصباح تعافي 3 ​حالات​ مصابة ب​فيروس كورونا​، ليرتفع بذلك عدد المتعافين في الكويت إلى 67 حالة.

وكان وزير الصحة الكويتي قد أعلن فى وقت سابق أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى ​الجناح​ التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكانت ​وزارة الصحة​ الكويتية، أعلنت الجمعة، تسجيل إصابة 17 حالة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 228 حالة، مشيرة الى أن هناك تسع حالات مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر، منها سبع حالات لمواطنين كويتيين، وحالة واحدة لمقيمة من الجنسية العراقية، وحالة لمقيم من الجنسية السودانية، بالإضافة إلى ثلاث حالات قيد التقصي الوبائي، منها حالتين لمقيمين من الجنسية الهندية، وحالة لمقيم من الجنسية البنغلادشية.