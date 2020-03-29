أشارت صحيفة "واس" الى أن "السعودية ضبطت أكثر من مليون كمامة مخزنة بحائل وتعيد ضخها بالصيدليات".
هذا وكان المتحدث باسم الصحة السعودية اشار في التقرير اليومي لفيروس كورونا المستجد الى إن "السعودية سجلت 99 حالة جديدة ليبلغ إجمالي الحالات 1203".
وأكد المتحدث باسم الوزارة أن بلاده سجلت حالتي شفاء ليبلغ إجمالي الحالات التي تعافت في السعودية 37 حالة، في حين توفي شخص جديد نتيجة هذا المرض ليبلغ الإجمالي 4 وفيات.
وأشارت وزارة الصحة السعودية إلى أن 4 حالات تتلقى العناية الطبية المكثفة، ولفتت إلى أن 10 حالات جديدة مرتبطة بالسفر خارج السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تضبط أكثر من مليون كمامة مخزنة بحائل وتعيد ضخها بالصيدليات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.