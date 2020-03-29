السعودية تضبط أكثر من مليون كمامة مخزنة بحائل وتعيد ضخها بالصيدليات

أشارت صحيفة "واس" الى أن "​السعودية​ ضبطت أكثر من مليون كمامة مخزنة بحائل وتعيد ضخها ب​الصيدليات​".

هذا وكان المتحدث باسم الصحة السعودية اشار في التقرير اليومي لفيروس كورونا المستجد الى إن "السعودية سجلت 99 حالة جديدة ليبلغ إجمالي الحالات 1203".

وأكد المتحدث باسم الوزارة أن بلاده سجلت حالتي شفاء ليبلغ إجمالي الحالات التي تعافت في السعودية 37 حالة، في حين توفي شخص جديد نتيجة هذا المرض ليبلغ الإجمالي 4 وفيات.

وأشارت وزارة الصحة السعودية إلى أن 4 حالات تتلقى العناية الطبية المكثفة، ولفتت إلى أن 10 حالات جديدة مرتبطة بالسفر خارج السعودية.