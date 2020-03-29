طقس يوم غد غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن منخفضا جويا متمركز حالياً فوق ​تركيا​ يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسّط مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحياناً اليوم وحتى ظهر غد الاثنين ليعود فيتأثر بمنخفض جوي سريع اعتبارأً من مساء الثلاثاء و حتى مساء الاربعاء، متوقعة أن يكون طقس اليوم والأيام المقبلة على الشكل التالي:

الأحد: غائم جزئيًا الى غائم أحياناً دون تعديل يُذكر ب​درجات الحرارة​ وتشكّل ضباب على المرتفعات، تساقط أمطار متفرقة ومحدودة ومن المتوقع ان تشتدّ أحياناً خاصة في المناطق الداخلية والشمالية خلال الليل مع حدوث برق ورعد كما تنشط الرياح حيث تصل سرعتها لحدود 75 كم/س خاصة شمال البلاد وتتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع 2000 متر وما فوق.

الإثنين: غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ، تتساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الداخلية والشمالية خلال الفترة الصباحية مع بعض الثلوج على ارتفاع 1800متر وما فوق، تنحسر ​الأمطار​ خلال ​النهار​.

الثلاثاء: غائم جزئياً مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة و التي تتجاوز معدلاتها الموسمية خاصة على الساحل يتحول مساءً الى غائم مع بدء درجات الحرارة بالانخفاض و ت​تساقط امطار​ خفيفة متفرقة في فترة ليل الثلاثاء/صباح الاربعاء، كما يستمر تكون ​الضباب​ على المرتفعات.

الأربعاء: غائم مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة و تساقط امطار تكون غزيرة احياناً مع تساقط للثلوج على ارتفاع الـ2000 متر وما فوق وتكون ضباب على المرتفعات ، تخف حدة ​الامطار​ اعتبارأ من المساء.