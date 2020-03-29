حنكش: لاعادة المواطنين اللبنانيين المنتشرين في الخارج إلى بلدهم

لفت عضو كتلة "الكتائب" النائب ​الياس حنكش​ في حديث إذاعي الى ان "اول اصابة ب​كورونا​ سجلت ب​لبنان​ كانت في شهر شباط، ورأينا منذ ذلك اليوم كيف تفاقمت"، معتبرا ان "لبنان أخذ اجراءات متأخيرة جدا في موضوع مكافحة تفشي كورونا لكن اليوم علينا ان ننظر إلى المغتربين والمنتشرين لأن ​الدولة​ مسؤولة عن رعاية مواطنيها أينما كانوا".

وشدد على انه "لا يمكننا ان نترك اللبنانيين تحت الخطر في دول قد لا تملك ​مستشفيات​ قادرة على معالجتهم في حال اصابتهم بكورونا"، داعيا إلى "اعطاء فرصة ثانية لهؤلاء اللبنانيين كي يعودوا إلى لبنان لانه لا يمكننا ان نتركهم خاصة في الدول الافريقية". وأكد حنكش ان "هؤلاء مواطنين يتمتعون بكل الحقوق ويجب اعادتهم إلى بلدهم، وكل البلدان التي نعرفها أجلت رعاياها من البلدان الموبوءة".