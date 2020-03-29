خلف خلال انطلاق قافلة تحتوي على موادّ تنظيف للنظارات: لن نترك السجناء

أكد نقيب المحامين ​ملحم خلف​ خلال انطلاق قافلة تحتوي على موادّ تنظيف وتعقيم لتوزيعها على 25 سجناً وعدد من النظارات انه "لن نترك ​السجناء​ واليوم من خلال هذه الحملة نؤكد اننا نفكر ببعضنا البعض".

وشدد خلف على ان "هذه الحملة لم تكلّف ليرة واحدة، و​لبنان​ لا زال لديه صورة جميلة والايجابية ستكمل". مع الإشارة الى ان هذه الحملة أطلقت بمبادرة من نقابتي المحامين في ​بيروت​ و​طرابلس​ وبمشاركة ​نقابة المهندسين​ في بيروت وطرابلس، ​نقابة الممرضات والممرضين​ و​نقابة المعالجين الفيزيائيين​ في بيروت و​جمعية الصناعيين​ في لبنان مع عدد من الشركات اللبنانية وبالتعاون مع وزارتي ​العدل​ والداخلية و​قوى الأمن الداخلي​.

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