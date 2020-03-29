أكد نقيب المحامين ملحم خلف خلال انطلاق قافلة تحتوي على موادّ تنظيف وتعقيم لتوزيعها على 25 سجناً وعدد من النظارات انه "لن نترك السجناء واليوم من خلال هذه الحملة نؤكد اننا نفكر ببعضنا البعض".
وشدد خلف على ان "هذه الحملة لم تكلّف ليرة واحدة، ولبنان لا زال لديه صورة جميلة والايجابية ستكمل". مع الإشارة الى ان هذه الحملة أطلقت بمبادرة من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس وبمشاركة نقابة المهندسين في بيروت وطرابلس، نقابة الممرضات والممرضين ونقابة المعالجين الفيزيائيين في بيروت وجمعية الصناعيين في لبنان مع عدد من الشركات اللبنانية وبالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية وقوى الأمن الداخلي.
كانت هذه تفاصيل خبر خلف خلال انطلاق قافلة تحتوي على موادّ تنظيف للنظارات: لن نترك السجناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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