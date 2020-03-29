شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد مرحلة البناء: 5 مشروعات في قطاع الهجرة بتكلفة 2.4 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد التقرير الحكومي المقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد إلى مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تحت مسمى "حصاد مرحلة البناء للعام المالي 2018/2019"، الانتهاء من تنفيذ 6265 مشروعا في مختلف القطاعات والبرامج بتكلفة حوالي 466 مليار جنيه، منها 5 مشروعات تنمية مجتمعية بقطاع الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بتكلفة 2.4 مليون جنيه.

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز الأنشطة والمشروعات المنفذة في قطاع الهجرة وشؤون المصريين بالخارج في ضوء التقرير الحكومي الذي حصلت الخليج 365 علي نسخة منه:

13منتدى ومنصة تفاعل تم إنشاؤها للحفاظ علي هوية المصريين بالخارج 1.9 مليون جنيه عدد المستفيدين من أنشطة برنامج الحفاظ علي الهوية المصرية لأبناء المصريين بالخارج. 16.4 ألف مواطن مستفيد من أنشطة مكافحة الهجرة غير النظامية. 17 برنامجا توعويا ضد مخاطر الهجرة غير النظامية. 397 عدد مدربي التوعية ضد مخاطر الهجرة غير النظامية الذين تم اعتمادهم

ويأتي التقرير الحكومي كأحد مخرجات المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم التي أطلقت خلال ذات العام، كأول أداة إلكترونية في مصر لقياس أداء الجهاز الإدارى للدولة، من خلال أكثر من 2800 مؤشر لقياس أداء، تمكن الحكومة المصرية من رصد ومتابعة وتقييم أداء كل أجهزة الدولة لمعالجة نواحي القصور بإجراء تدخل عاجل، وتربط الموازنة العامة للدولة بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد وتكون أساسا عمليا محفزاً علي التميز الحكومي والمؤسسي.