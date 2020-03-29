شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"إسكان البرلمان" يطالب بإحلال وتجديد البنية التحتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترح النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، استغلال فترة حظر سير المواطنين وإجراء الصيانة اللازمة للبنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق على مستوى الجمهورية، وفقًا لطبيعة كل مدينة ومركز وقرية، مؤكدًا أن العمل خلال هذه الفترة سيكون أكثر سهولة ويسر على التنفيذيين لعدم وجود مواطنين فى الشوارع سواء فى أوقات الحظر الليلية.

ولفت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن شبكة الخدمات والمرافق العامة تشهد ضغطًا كبيرًا فى بعض المناطق خاصة العشوائية، ولهذا لابد من استغلال هذه الفترة لعمل صيانة لها بشكل دوري خلال هذه الفترة، على أن يكون هناك حصر شامل لكل المرافق التى تعاني من التهالك والتهميش، ومن ثم يتم سرعة توجيه الاعتمادات المالية اللازمة لها، واستغلال الأوضاع الحالية وعمل صيانة للشبكات، وتدعيم لخطوط مياه الشرب وتسريع وتيرة العمل.

وأكد عضو مجلس النواب، أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للعاملين، حتى لا يكونوا عرضة للإصابة بفيروس كورونا أو أي من الأمراض، وتكون هناك متابعة مستمرة من قبل وزارة الصحة لهم، مشيدًا بالدور الذى تقوم به الحكومة خلال الأزمة الأخيرة، والجهود الكبيرة التى تبذلها على أرض الواقع والتى كان لها دور كبير فى التصدى لمنع تفشى فيروس كورونا فى مختلف المحافظات، شريطة أن يكون للمواطنين دور واضح وأساسي فى تنفيذ هذه التعليمات على أرض الواقع.

يذكر أن الحكومة قررت حظر التجوال لمدة 14 يوما للتصدى لفيروس كورونا وجاء القرار كالآتى " يُحظر على المواطنين، بكل أنحاء الجمهورية، الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مامورو الضبط القضائى".