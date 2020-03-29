شكرا لقرائتكم خبر عن "برلمانية المصريين الأحرار": مستعدون لتسخير مقراتنا لمكافحة انتشار فيروس كورنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أنه يمكن استخدام مقرات الأحزاب كموقع للعيادات الخارجية والكشف وتقديم الرعاية الصحية للمواطنين على أن تترك المستشفيات للمصابين بكورونا حال تفاقم الوضع أكثر .

وأوضح أن الحزب يعمل من خلال مقراته بمختلف محافظات الجمهورية لتوزيع مستلزمات التطهير والتعقيم، وتنظيم ندوات للتوعية بكيقية تقليل انتشار فيروس كورونا والإجراءات التى يجب اتباعها للحد من فرص التقاط العدوى، مشددا أن الحزب بـ 6 أكتوبر دشن مبادرة لتوزيع مطهوات وتعقيم أمام ماكينات الصرف الآلي منعا لانتشار العدوى.

ولفت إلى أن شباب الحزب قام بتوزيع أدوات الوقاية والمستلزمات الطبية الوقائية، والقيام بالدور التوعوي حتى يمكن تجاوز بأقل التداعيات السلبية، قائلا: "بكل تأكيد التحدي كبير.. بس إرادتنا بمشيئة الله أكبر.. المهم نخلينا في البيت ونتبع تعليمات التطهير والتعقيم بشكل جيد ونبتعد عن أماكن الزحام والتجمعات".

Advertisements

وأبدى "أبو العلا" تفاؤله بانحسار المرض قريبا، قائلا"95% من الشعب ادرك أهمية التزام المنازل للحد من انتشار الفيروس .. كما أنه أدرك مخاطر التقاط العدوى ونتمنى أن تكون النتائج الشفاء القريب وانتهاء هذا البلاء من مصر قريبا ".

يذكر أن اليوم يشهد إغلاق كلى للمحال التجارية والمولات والمطاعم على مدار الـ 24 ساعة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

ووجهت أجهزة الأمن دوريات أمنية مكثفة في الشوارع للتأكد من التزام الجميع باجراءات الغلق الكامل، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.