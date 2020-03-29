وزارة الصحة تُعلن شفاء حالة واحدة كانت مصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن حالة شفاء جديدة لمصاب بفيروس كورونا ليُصبح عدد المتعافين من الفيروس في المغرب 12 شخصا.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في آخر حصيلة لها تسجيل 31 إصابة بفيروس كورونا لترتفع الحصيلة إلى 390 حالة.

أيضا، سجلت الوزارة حصيلة جديدة للوفيات وصلت 25 حالة وفاة.

واستبعدت وزارة الصحة 1533 حالة تم إجراء التحليل المخبري لها فتأكد أنها لم تُصب بالفيروس المستجد.