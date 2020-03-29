الفيديو الصادم عن غرفة العزل بمستشفى سطات…رواية جديدة والأمن يحقق مع مصورة الفيديو

كشف مصادر مطلعة لموقع “اليوم24” تفاصيل الفيديو الصادم، الذي بثته شابة من داخل غرفة للعزل بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني في سطات، مؤكدة أن الأمن تدخل ويحقق مع الشابة مصورة الفيديو.

وقالت المصادر ذاتها، إن الشابة التي صورت الفيديو لم تتأكد بعد إصابتها بفيروس كورونا، وأنها وضعت في غرفة للعزل، في انتظار إجراء تحاليل مخبرية لها.

وأكدت المصادر أن المعنية بالأمر، التي صورت الفيديو، هي “مخالطة لحالة أخرى، لم تتأكد هي الأخرى بعد إصابتها بالفيروس، حيث ينتظر التوصل بالتحاليل المخبرية الخاصة بها”، مضيفة بأنها “تقدمت لمصالح المستشفى بمجرد الإشتباه في إصابة صديقتها، مطالبة بإجراء التحاليل المخبرية لها، وهو أمر غير ممكن إلا في حالة صدور نتائج التحليل الخاص بصديقتها”، يقول المصدر.

وكانت مواطنة مغربية وثقت الوضعية المزرية التي تعيشها في غرفة العزل في مدينة سطات، في غياب تام لأهم المرافق والحاجيات الضرورية، داخل الغرفة.

Advertisements

الفيديو الذي تم تداوله بشكل كبير، على مواقع التواصل الاجتماعي، صورته السيدة بشكل مباشر، وعكست من خلاله وضعية الغرفة التي وضعت فيها.

وأوضع الفيديو غياب النظافة داخل غرفة العزل، حيث تناثرت بقايا الزجاج والأزبال والقارورات البلاستيكية في كل أنحاء الغرفة.

وتقول المتحدثة إنها منعت من الأكل، ولم تتلق أي وجبة منذ 12 ساعة، وفي الوقت الذي طلبت فيه وجبتها لم تجد مخاطبا داخل المستشفى.

وحاول “اليوم 24” التواصل مع وزارة الصحة ومع المسؤولين داخلها لتوضيح حقيقة الفيديو، دون أن نحصل على رد.