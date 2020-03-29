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إصابة مدنيين اثنين بشظايا صاروخ حوثي أسقطته الدفاعات السعودية في الرياض

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 29 مارس 2020

أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، أن فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض باشرت مساء السبت (28 مارس 2020م) حادثة سقوط شظايا صاروخ باليستي بعد اعتراضه وتدميره تم إطلاقه باتجاه العاصمة الرياض.

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 وقال إن الشظايا تناثرت على أحياء سكنية في مواقع متفرقة مما تسبب سقوط إحدى الشظايا في إصابة مدنيين اثنين إصابات طفيفة، وقد تم التعامل مع الحادث وفق الإجراءات والخطط المعدة لذلك.

 

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