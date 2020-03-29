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الكويت تستنكر بشدة إطلاق مليشيا الحوثي صاروخين على الرياض وجازان

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 29 مارس 2020

أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للجريمة النكراء التي تمثلت بإطلاق صاروخين بالستيين على مدينتي الرياض وجازان في المملكة العربية .

 

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وذكر المصدر وفقًا لما بثته وكالة الأنباء الكويتية أن هذا الاعتداء الجبان لا يستهدف أمن المملكة وسلامة شعبها الشقيق فقط وإنما أمن منطقة الخليج واستقرارها وإمعانا بانتهاك قواعد القانون الدولي في الوقت الذي يسخر فيه العالم جهوده لمواجهة كارثة انتشار وباء .

 

وأكد وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة وشعبها الشقيق من كل سوء

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