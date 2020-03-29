شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. إغلاق منشأة رفعت أسعار الكمامات في الفجيرة والان مع التفاصيل

الأحد 29 مارس 2020 أغلقت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع بلدية الفجيرة منشأة مخالفة بسبب رفع أسعار الكمامات مؤكدة أن أي زيادات غير طبيعية في الأسعار سيُتخذ ضدها إجراءات فورية.

Advertisements وبحسب وكالة "وام" دعت الوزارة الجمهور للتواصل مع القنوات المخصصة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية للاستفسار أو تقديم الشكاوى.

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