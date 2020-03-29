صحيفة: القيادة الرشيدة للإمارات في مقدمة المبادرين لمواجهة فيروس كورونا

الأحد 29 مارس 2020

أكدت صحيفة الاتحاد الإماراتية أن القيادة الرشيدة تقف دائماً في مقدمة المبادرين في أي جهد وطني لتقدم ورفعة مجتمع الإمارات، خاصة في ظل هذه الظروف الحالية في مواجهة فيروس "كورونا" التي تتطلب تكاتفاً مجتمعياً يوازي تحرك القيادة التي تضع صحة الناس على رأس أولوياتها، وينسجم مع جهود سلطات الدولة المختلفة في توفير أرقى الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين والزائرين لوقايتهم من هذا الفيروس.



وأضافت: القائد القدوة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، خلال افتتاحه مركز الفحص من المركبة للكشف عن فيروس كورونا، يقدم عينة للعاملين الصحيين للفحص، في رسالة للمجتمع بأهمية الوعي لكسب هذه المعركة مع الفيروس من جهة، ومن جهة أخرى يؤكد حرص الدولة على توفير كل التجهيزات والإمكانات اللازمة للعناية بصحتهم وحياتهم.

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و ولفتت إلى أن هذه التسهيلات المقدمة، تؤكد ما يبذله العاملون في المجال الصحي لتحصين المجتمع بمحاصرة الوباء، فمدة إجراء الفحص لا تتعدى خمس دقائق، لكنها كفيلة بالأخذ بالإجراءات الاحترازية كافة، في وقت تبذل فيه دول أخرى جهوداً مضنية في مجال المسح الوبائي، لكن الإمارات لا ترضى إلا أن تكون في الريادة عندما يتعلق الأمر بصحة الإنسان تحديداً.

وأكدت "الاتحاد" في ختام افتتاحيتها أن الوعي، التكاتف، الالتزام، مدعومة بالإجراءات الفضلى التي تم اتخاذها، ستعبر بنا جميعاً هذه المرحلة الدقيقة، وكذلك دول العالم التي تنسق الإمارات معها من منطلقاتها الإنسانية، لرفع وتيرة التعاون والتآزر من أجل تمكين البشرية من تجاوز التحدي الأكبر خلال القرن الحالي