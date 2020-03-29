شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات اليوم الأحد والان مع التفاصيل

الأحد 29 مارس 2020 تشير حالة الطقس في الإمارات إلى أن الدولة تتأثر بحالة من عدم الاستقرار مع صباح يوم الأحد تحمل معها موجة غبار.

وتشتد وتيرة هطول الأمطار مع ساعات نهار الأحد وتتسع رقعة تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي لتشمل المناطق الداخلية. كما تكون الرياح جنوبية نشطة السرعة تعمل على إثارة الأتربة والغبار . أما مساء وليل الأحد يتوقع أن تتهئأ الفرصة لهطول زخات من الأمطار الرعدية تستمر حتى الإثنين ويكون الجو مغبر بشكل كبير . الطقس في إمارة أبو ظبي: طقس مغبر مع احتمال زخات أمطار. درجة الحرارة العظمى المتوقعة في أبو ظبي: °34 درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في أبو ظبي: °26 الطقس في إمارة دبي: طقس مغبر مع احتمال زخات أمطار. درجة الحرارة العظمى المتوقعة في دبي: °32 درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في دبي: °22 الطقس في إمارة الشارقة: طقس مغبر مع احتمال زخات أمطار. درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الشارقة: °34 درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الشارقة: °21 Advertisements الطقس في إمارة عجمان: طقس مغبر مع احتمال زخات أمطار. درجة الحرارة العظمى المتوقعة في عجمان: °32 درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في عجمان: °20 الطقس في إمارة الفجيرة: طقس غائم جزئي مع احتمال زخات أمطار. درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الفجيرة: °28 درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الفجيرة: °21 الطقس في إمارة أم القيوين: طقس مغبر مع احتمال زخات أمطار. درجة الحرارة العظمى المتوقعة في أم القيوين: °32 درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في أم القيوين: °20 الطقس في إمارة راس الخيمة: طقس مغبر مع احتمال زخات أمطار. درجة الحرارة العظمى المتوقعة في راس الخيمة: °32 درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في راس الخيمة: °20

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حالة الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات اليوم الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.