105 إصابات جديدة و8 وفيات بكورونا في كوريا الجنوبية

الأحد 29 مارس 2020

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية إلى 9 آلاف و583 شخصا اعتبارا من فجر اليوم الأحد.



وصرحت سلطات الصحة العامة في كوريا الجنوبية اليوم بأنه تم تأكيد 105 إصابات جديدة خلال يوم أمس، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

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وتم تأكيد 8 حالات وفاة جديدة خلال يوم أمس ليرتفع الإجمالي إلى 152 حالة.

وبلغ عدد المتعافين 5 ألاف و33 حالة بزيادة 222 شخصاً عن اليوم السابق.