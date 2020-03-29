شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تشكر الإمارات على دعمها في أزمة كورونا والان مع التفاصيل

الأحد 29 مارس 2020 تقدم الفريق سير جون لوريمر، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، السبت، بالشكر إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، على أمنياته بالشفاء العاجل لولي العهد البريطاني الأمير تشارلز فيليب ورئيس الوزراء بوريس جونسون من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال لوريمر، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "كل الشكر لصديقي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لكلماته الطيبة وصلواته. نحن أيضا في بريطانيا قلوبنا مع جميع المصابين بفيروس (كوفيد-19) في الإمارات وفي المنطقة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تشكر الإمارات على دعمها في أزمة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.