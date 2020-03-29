الإمارات تمد يد العون للجميع من أجل مواجهة كورونا ( فيديو)

الأحد 29 مارس 2020

لم تقتصر جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في محاربة فيروس كورونا المستجد، الذي تفشى في معظم دول العالم، على الشأن المحلي، بل تعدى ذلك العديد من الدول التي عانت من هذا الفيروس وكانت بؤرة لتفشيه مثل إيران والصين .



واجرى ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ، محمد بن زايد آل نهيان، إتصالات بزعماء العديد من الدول، كان أخرها إتصاله بالرئيس السوري، بشار الأسد، الذي بحث معه جهود مكافحة كورونا، وأخبره بإن الشعب السوري لن يواجه هذا الفيروس في حال تفشيه وحيداً .

ومع بداية ظهور الفيروس في مدينة ووهان الصينية، سارعت دولة الإمارات إلى دعم الصين بالقفازات والكمامات لمواجهة الوباء الذي اصاب الالاف من سكان الصين، إلى جانب إستمرارها في إرسال رسائل الدعم المعنوي للشعب الصيني .

كما ارسلت الإمارات الاف الأطنان من المساعدات الطبية إلى العديد من الدول لمواجهة فيروس كورونا، وأستخدمت الطائرة الرئاسية الخاصة لنقل تلك المساعدات .

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ومن الدول التي حظيت بإهتمام ودعم الإمارات، أوزبكستان التي أعربت عن سعادتها بهذا الدعم وأعتبرته تأكيد على أنها ليست وحيدة في مواجهة هذا الفيروس .

كما أرسلت الإمارات أطناناً من المساعدات إلى إيران على رغم الخلافات السياسية والدبلوماسية بين البلدين، وأجلت 89 من رعايا كوريا الجنوبية في الاراضي الإيرانية .

كما قدمت الإمارات منحة طبية إلى أفغانستان بقيمة 3.5 مليون دولار، وتكفلت بنقل رعايا الدول المتواجدين في مدينة ووهان الصينية وأستضافتهم في المدينة الإنسانية بابوظبي لإجراء الفحوصات الطبية وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم .

وحظيت الإمارات بإشادات دولية وأممية على دورها في مساعدة الدول على مواجهة فيروس كورونا